شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي عن مرتضى منصور: أرى أن يلوم نفسه.. «كيف يصرح بأن الخطيب أسطورة؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق عدلي القيعي، مقدم برنامج «ملك وكتابة» بقناة الأهلي، على تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التي انتقد فيها فاروق جعفر، نجم ومدرب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، لامتداحه محمود الخطيب، رئيس الأهلي.

وكان فاروق جعفر قال إن محمود الخطيب «أسطورة لن تحدث»، لينتقده «منصور» قائلًا: «مع احترامي لأخويا فاروق جعفر، لا مش أسطورة».

وعرض برنامج «ملك وكتابة» جزء من حوار تلفزيوني سابق لمرتضى منصور قال فيه إن محمود الخطيب «أسطورة لم ولن تتكرر»، ليعلق «القيعي»: «أرى أن يوجه المستشار مرتضى اللوم إلى المستشار مرتضى؛ كيف يصرح بأن محمود الخطيب أسطورة؟، عندما تكون الأمور طبيعية الحقيقة تظهر، لماذا كل هذا التحامل على محمود الخطيب؟».