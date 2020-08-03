شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يحدد موعد افتتاح مسجد «طبيب الغلابة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، موعد افتتاح مسجد «طبيب الغلابة» الراحل الدكتور محمد مشالي، الذي وافته المنية منذ أيام قليلة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها رئيس النادي بمقر ميت عقبة، مساء اليوم الإثنين، لمتابعة كل الإجراءات الخاصة بسلامة الأعضاء أثناء أيام العيد، وتوفير كل السبل التي تضمن مرور الاحتفالات بالشكل الذي يحقق الراحة لكل المتواجدين.

وشدد مرتضى منصور في الجولة على ضرورة التزام الأعضاء بالإجراءات الاحترازية وعدم خلع الكمامات لأي ظرف وتطبيق التباعد الاجتماعي حفاظا على الصحة في ظل تفشي فيروس كورونا عالميا.

كما أعلن «منصور» عن افتتاح مسجد الأعضاء الجديد نهاية الأسبوع الحالي، وإطلاق اسم الدكتور محمد مشالي عليه تكريمًا لهذه الشخصية الزملكاوية التي أعطت – حسب وصفه – مثلًا عظيمًا في الإخلاص في العمل من خلال مهنته كطبيب وتكريس حياته لخدمة البسطاء.