شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يغادر معسكر الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب غادر محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك، معسكر الفريق الأبيض، بإذن من الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون. وجاءت مغادرة عواد لمعسكر الزمالك بسبب تعرض نجله لوعكة صحية، حيث فضّل الحارس الاطئمنان على طفله والعودة مجدداً للمعسكر. ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي الخميس المقبل، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز. وشارك عواد في مباريات الزمالك الرسمية مطلع الموسم الجاري، قبل أن يحجز زميله محمد أبوجبل مقعداً أساسياً في التشكيلة البيضاء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,483

تعافي 42,455

وفيات 4,865

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