شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على موعد مباراته أمام الوداد المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على موعد مباراة الاياب لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وحدد الأهلي الثالث من أكتوبر المقبل موعداً لمباراته أمام بطل المغرب، علما بأن الفريق سيلاقي الوداد بالمغرب ذهاباً في الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل.

وينتظر الاتحاد الأفريقي «كاف» طلبات استضافة النهائي الأفريقي من عدة دول يتم ترشيحها للحدث.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.