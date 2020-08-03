شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على موعد مباراته أمام الوداد المغربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على موعد مباراة الاياب لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي.
وحدد الأهلي الثالث من أكتوبر المقبل موعداً لمباراته أمام بطل المغرب، علما بأن الفريق سيلاقي الوداد بالمغرب ذهاباً في الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل.
وينتظر الاتحاد الأفريقي «كاف» طلبات استضافة النهائي الأفريقي من عدة دول يتم ترشيحها للحدث.
وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,483
-
تعافي
42,455
-
وفيات
4,865
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يستقر على موعد مباراته أمام الوداد المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.