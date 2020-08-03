شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول مدرسة كرة للنادي المصري بمدينة بورفؤاد الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُفتتح في السادسة مساء الأربعاء على ملعب نادي العاملين بمدينة بورفؤاد، أول مدرسة كرة للنادي المصري في تاريخه بمدينة بورفؤاد، والتي يقودها فنيًا نجم النادي المصري في عصره الذهبي الكابتن محمد عيد هاشم، المدير الفني للمدرسة ومعه نخبة من أبرز مدربي بورسعيد.

وأتمت إدارة النادي المصري كل الاستعدادات لإقامة حفل كبير يحضره مجلس إدارة النادي المصري، ويشمل العديد من الفقرات الفنية التي تقدمها إحدى فرق الفنون الشعبية ببورسعيد وكذلك فرق السمسمية، بالإضافة إلى الفقرة الرئيسية في حفل الافتتاح، وهي مباراة كرة القدم الخماسية بين قدامى لاعبي المصري ويمثله النجوم سيف داود وعلي الشحات وعماد العمدة والكابتن عبدالظاهر السقا المدير الرياضي للنادي المصري وقدامى الإسماعيلي ويمثله النجوم محمد صلاح اأو جريشة وطارق الصاوي وأحمد فكري الصغير وأبوطالب العيسوي وعاطف عبدالعزيز.