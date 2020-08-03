شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: لو عاصرت «السوشيال ميديا» لاعباً لانتقلت إلى ريال ‏مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال، نجم وهداف الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لم يكن محظوظاً كونه لم يعاصر «السوشيال ميديا» خلال مشواره الكروي.

وأضاف بلال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» :«للأسف لم اعاصر مواقع التواصل الاجتماعي خلال رحلتي الكروية، ولو كانت موجودة وقتها لأصبحت لاعباً في ريال مدريد الأسباني».

وأوضح :«هناك حالة من المبالغة الشديدة على لاعبين دون المستوى تماماً من خلال مواقع التواصل التي تصنع نجوميتهم».

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن هناك أجيال عظيمة في الكرة المصرية لم تكن محظوظة بغياب الأضواء عنها في ظل عدم وجود مواقع التواصل الاجتماعي أنذاك.