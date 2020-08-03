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المصري سام مرسي لاعب العام في ويغان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

وقع إختيار جماهير نادي ​ويغان​ على اللاعب المصري ​سام مرسي​ ليكون لاعب العام خلال موسم 2019/2020.

وإختارت جماهير النادي مرسي من بين 3 أسماء رشحها ويغان للحصول على جائزة أفضل لاعب في الفريق خلال الموسم، وهم مرسي و​سيدريك كيبري​ وكال نايسميث.

وتصدر مرسي السباق بحصوله على أعلى نسبة تصويت بـ 42 %، يليه سيدريك كيبري بـ 17 %، وكال نايسميث بـ 13 %.

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وبات مرسي الفائز رقم 42 بتلك الجائزة في تاريخ ويغان، منذ عام 1978.

 

وصرح مرسي للموقع الرسمي للنادي: "شكراً لكل الجماهير على اختياري كلاعب العام، كان في الإمكان أن يفوز كل لاعب من الفريق بتلك الجائزة هذا الموسم لأنهم أظهروا جميعاً قوة هائلة".

وأضاف: "كان الجميع يلعبون بقوة في كل مباراة، لذا أشكر الجماهير مرة أخرى على اختياري".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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