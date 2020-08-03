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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المصري سام مرسي لاعب العام في ويغان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
وقع إختيار جماهير نادي ويغان على اللاعب المصري سام مرسي ليكون لاعب العام خلال موسم 2019/2020.
وإختارت جماهير النادي مرسي من بين 3 أسماء رشحها ويغان للحصول على جائزة أفضل لاعب في الفريق خلال الموسم، وهم مرسي وسيدريك كيبري وكال نايسميث.
وتصدر مرسي السباق بحصوله على أعلى نسبة تصويت بـ 42 %، يليه سيدريك كيبري بـ 17 %، وكال نايسميث بـ 13 %.
وبات مرسي الفائز رقم 42 بتلك الجائزة في تاريخ ويغان، منذ عام 1978.
وصرح مرسي للموقع الرسمي للنادي: "شكراً لكل الجماهير على اختياري كلاعب العام، كان في الإمكان أن يفوز كل لاعب من الفريق بتلك الجائزة هذا الموسم لأنهم أظهروا جميعاً قوة هائلة".
وأضاف: "كان الجميع يلعبون بقوة في كل مباراة، لذا أشكر الجماهير مرة أخرى على اختياري".
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