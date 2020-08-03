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موهبة ريال مدريد على رادار تشيلسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

أفادت شبكة "سكاي سبورت" أن ​تشيلسي​، إقتحم المنافسة للحصول على خدمات ظهير ​ريال مدريد​، ​سيرجيو ريغيلون​.

ولفتت الشبكة إلى أن البلوز سينافس إيفرتون الذي قدّم 18 مليون إسترليني لضم للاعب الذي يلعب معاراً مع إشبيلية وساهم بتأهل النادي الأندلسي، إلى .

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وأوضحت أن النادي اللندني بإهتمامه بضم ريغيلون يثير تساؤلات حول مواصلة السعي للتعاقد مع ظهير ليستر سيتي بين تشيلويل والذي طلب ناديه 80 مليون إسترليني، للسماح برحيله.

وبسبب حاجة النادي الملكي للأموال قد يفرط باللاعب سيما وأنه يملك في الجبهة اليسرى فيرلاند ميندي، والبرازيلي مارسيلو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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