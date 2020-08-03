موهبة ريال مدريد على رادار تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

أفادت شبكة "سكاي سبورت" أن ​تشيلسي​، إقتحم المنافسة للحصول على خدمات ظهير ​ريال مدريد​، ​سيرجيو ريغيلون​.



ولفتت الشبكة إلى أن البلوز سينافس إيفرتون الذي قدّم 18 مليون إسترليني لضم للاعب الذي يلعب معاراً مع إشبيلية وساهم بتأهل النادي الأندلسي، إلى دوري أبطال أوروبا.

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وأوضحت أن النادي اللندني بإهتمامه بضم ريغيلون يثير تساؤلات حول مواصلة السعي للتعاقد مع ظهير ليستر سيتي بين تشيلويل والذي طلب ناديه 80 مليون إسترليني، للسماح برحيله.

وبسبب حاجة النادي الملكي للأموال قد يفرط باللاعب سيما وأنه يملك في الجبهة اليسرى فيرلاند ميندي، والبرازيلي مارسيلو.