شكرا لقرائتكم وجيه أحمد: تنظيم جائزة لأفضل حكم بكل أسبوع في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكامأن اتحاد الكرة يسعى لحل كافة الأزمات التي تواجه الحكام قبل استئناف مباريات الدوري

قال خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكير" على قناة الأهلي: "قياس المستوى البدني لكل حكم "نيو تسيت" من أجل البدء بالأعلى بدنيا في ادارة المباريات"، مشيرا إلى أنه تم صرف مستحقات كل الحكام والمارقبين في الدوري الممتاز والقسمين الثاني والثالث.

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أوضح أنه تخصيص جائزة لأفضل حكم في كل أسبوع بمباريات الدوري وهي تأتي في اطار تطوير اداء الحكام

أردف أن تطبيق تقنية الفار سيساعد في تطبيق العدالة لأعلى مستوى، وتوفير المسحة الطبية لكل حكم قبل كل مباراة بـ48 ساعة على ان تظهر قبل 24 ساعة من المباراة حيث نرغب في منح الفرصة لاختيار بديل لأحد الحكام الذين تثبت ايجابية عينتهم.