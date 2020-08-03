شكرا لقرائتكم القيعي: إثارة الزمالك ملف نادي القرن للشوشرة على الانسحاب من قمة الدور الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن سبب اثارة قضية نادي القرن في إفريقيا هو "الشوشرة" على انسحاب الزمالك أمام الأهلي في بطولة الدوري بالدور الأول.

قال القيعي خلال برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلي: "ما يثير قضية نادي القرن في الحقيقة لا يصدقها، هي فقط نوع من "الشوشرة" على النادي الأهلي، والزمالك لو كان يمتلك مستند رسمي، بأنه نادي القرن الحقيقي، لكان تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي، ولكنه ليس معه أي مستند، لذلك كل ما يفعله هو شوشرة على الأهلي".

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أوضح: "الأهلي حتى الأن، هو نادي القرن الافريقي الـ21، في عدم وجود عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم السابق، ومصطفى مراد فهمي، السكرتير العام للاتحاد الافريقي السابق، حيث تم اتهامهما بمجاملة الأهلي في حصوله على لقب نادي القرن الـ20، متمنيا أن يركز نادي الزمالك، على كيفية حصوله على لقب نادي القرن في الفترة المقبلة، بدلًا من الحديث عن القرن الماضي بعد مرور 20 عامًا".

وشن القيعي، هجوما على طارق السعيد، لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، بعد تصريحاته الأخيرة ضد الأهلي، مؤكدًا:"ابن الأهلي لا يمكن أن يسئ للنادي مهما تعرض لظروف صعبة"، مضيفاً "طارق السعيد، لجأ إلى ذلك، من أجل كسب ود جماهير الزمالك"، مضيفًا:"اللي زي طارق السعيد، ليس ابن النادي الأهلي".