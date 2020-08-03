شكرا لقرائتكم الأهلي: نتمنى حضور الجماهير لمباراة الوداد المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي أن ناديه حدد يوم 3 أكتوبر موعدا لمباراة إياب الدور نصف النهائي ضد الوداد المغربي، مشيرا إلى أن ناديه ينتظر الرد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم بشأن الموافقة على خوض المباراة في الموعد المحدد
قال خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكير" على قناة الأهلي: "نتمنى حضور جماهيري لمباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام الوداد خاصة مع تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة".
شدد على أن سمير عدلي المدير الإداري يقوم بدوره بِأن ترتيب سفر الأهلي إلى المغرب لخوض مباراة الذهاب ضد الوداد ويجري الترتيبات اللازمة مع سفارة مصر في المغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي: نتمنى حضور الجماهير لمباراة الوداد المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.