شكرا لقرائتكم الحضرى ينشر قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة بقميص الأهلي في جميع البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة بالقميص الأحمر في جميع البطولات عبر التاريخ والذى تواجد اسمه بالمرتبه الثالثة حيث يتصدر حسام عاشور القائمة.



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وحقق عصام الحضرى الكثير من البطولات والإنجازات، سواء على مستوى الأندية التي لعب لها أو خلال مشاركاته مع المنتخب الوطنى، بالإضافة إلى تحطيم الأرقام القياسية لحراس المرمى ومنها أكبر حارس يشارك فى أمم أفريقيا وأكبر حارس فى كأس العالم، وغيرها الكثير وبعدما أعلن الحضرى انتهاء مسيرته فى الملاعب والاعتزال نهائيًا، مع التفكير فى الاتجاه للتدريب.

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فيما يعود الفريق الأول لنادى الأهلي لكرة القدم إلى منافسات الدوري الممتاز، بغياب بعض اللاعبين عن صفوف القلعة الحمراء لأسباب مختلفة، حيث من المقرر أن يفتقد خدمات 10 لاعبين من قوام الأحمر خلال الفترة المقبلة.

ويغيب عن الأهلى كل من حسام عاشور بفرمان الإدارة الحمراء، وكهربا للإيقاف، كما تسببت الإصابة في استبعاد كل من ياسر إبراهيم، وحسين الشحات، ويؤدى كل من كريم نيدفيد وسعد سمير ومحمد محمود برامج تأهيلية للتعافي من الجراحات، فيما أصيب حمدي فتحي بفيروس كورونا، وأزارو الذى لا يحق له المشاركة بعد نهاية إعارته للاتفاق السعودى وصالح جمعة البعيد عن المشاركة بأوامر السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق والمنتظر مدى إمكانية مشاركته من عدمه فى الفترة المقبلة.