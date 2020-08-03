شكرا لقرائتكم رسمياً.. الأهلي يحدد موعد مباراة العودة أمام الوداد المغربي بأبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حدد النادي الأهلي موعد مباراة العودة أمام الوداد المغربي في إياب دور نصف نهائي أبطال أفريقيا والتي يسعى المارد الأحمر للتتويج بها خلال النسخة الحالية.
موعد مباراة الأهلي والوداد
وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول أن النادي الأهلي أرسل اليوم الى الاتحاد الافريقي خطاباً رسمياً يؤكد فيه استضافة مباراة العودة أمام الوداد على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي يوم 3 أكتوبر المقبل.
وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، يومي 2 و 3 أكتوبر المقبل موعداً لمباراة العودة بين الأهلي والوداد الا أن مسئولي القلعة الحمراء وفقاً للاتفاق النهائي مع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر حدد الثالث ليكون موعد المباراة المقررة.
أضاف سيد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن النادي الأهلي أبلغ كاف بعد الاستقرار والتشاور مع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر.
عدل الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر موعد الإجازة الأسبوعية بسبب مباراة انبي في الدوري المصري الممتاز.
ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لخوض مباراة انبي المقررة يوم 9 أغسطس الجاري ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز بعد توقف دام لقرابة 5 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا عالمياً.
وحدد الجهاز الفني للفريق بعد غداً الأربعاء موعد الإجازة الأسبوعية بدلاً من الجمعة بسبب دخول الفريق في الاستعدادات النهائية لخوض مباراة انبي في الدوري.
وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على تخصيص فقرة تدريبات بدنية متنوعة للاعبي الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. وأدى اللاعبون فقرة بدنية اشتملت على الجري وتدريبات متنوعة بالكرة، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.
شارك صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في جزء من مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، قبل تنفيذ بعض الوحدات البدنية المنفردة.
ونفذ جمعة المران البدني كاملًا مع الفريق، ثم خاض مرانًا منفردًا اشتمل على الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية.
وخاض الأهلي تدريبات قوية اليوم، ركز فيها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، على الجانب البدني وتدريبات الكرة، وذلك ضمن استعدادات الفريق لمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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