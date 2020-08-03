شكرا لقرائتكم القيعي: حسن حمدي من أعظم الشخصيات في الرياضة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالأهلي أن حسن حمدي واحد من أعظم الشخصيات التي مرت على الرياضة المصرية، وهو متسق مع نفسه ولديه ثقة في نفسه .

فيما أكد ابراهيم المنيسي خلال برنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي أن هناك تتابع للأجيال في رئاسة القلعة الحمراء من بداية انشاء النادي ووصولا إلى محمود الخطيب رئيس النادي الحالي.

ويحتفل حسن حمدي بعيد ميلاده الـ71 اليوم الاثنين كونه من مواليد الثالث من أغسطس لعام 1949.

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وسرد القيعي كواليس مباراة القرن بين الأهلي بطل القرن االافريقي وريال مدريد بطل القرن الأوروبي، قائلا: "كابتن صالح سليم كلمني وقالي تعالى في لندن وعملنا مقابلة مع رئيس شرفي مانشستر يونايتد وبعدين صالح سليم قالي هتروح من لندن على مدريد وتاخد طائرة خاصة تجيب بيها فريق ريال مدريد للقاهرة من أجل ملاقاة الأهلي وكنت مرافقا لرئيس البعثة العظيم دي ستيفانو".

تابع: "قمنا بتسويق المباراة بشكل جيد وحققنا ارباح مالية طيبة، كما نظمنا برنامج ترفيهي لبعثة الريال أبرزها زيارة منطقة الأهرامات".