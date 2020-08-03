شكرا لقرائتكم الأهلي يعدل موعد الإجازة الأسبوعية بسبب مباراة انبي في الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عدل الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر موعد الإجازة الأسبوعية بسبب مباراة انبي في الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لخوض مباراة انبي المقررة يوم 9 أغسطس الجاري ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز بعد توقف دام لقرابة 5 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا عالمياً.

وحدد الجهاز الفني للفريق بعد غداً الأربعاء موعد الإجازة الأسبوعية بدلاً من الجمعة بسبب دخول الفريق في الاستعدادات النهائية لخوض مباراة انبي في الدوري.

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على تخصيص فقرة تدريبات بدنية متنوعة للاعبي الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. وأدى اللاعبون فقرة بدنية اشتملت على الجري وتدريبات متنوعة بالكرة، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

شارك صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في جزء من مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، قبل تنفيذ بعض الوحدات البدنية المنفردة.

ونفذ جمعة المران البدني كاملًا مع الفريق، ثم خاض مرانًا منفردًا اشتمل على الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية.

وخاض الأهلي تدريبات قوية اليوم، ركز فيها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، على الجانب البدني وتدريبات الكرة، وذلك ضمن استعدادات الفريق لمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.