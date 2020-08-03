شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري: استعدينا للزمالك بـ16 لاعب.. ونفتقد غياب المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد إبراهيم مدرب عام الاتحاد السكندري أن فريقه سيفتقد جهود الثنائي رزاق سيسيه وأحمد رفعت عن مباراة زعيم الثغر ضد الزمالك يوم 10 أغسطس الجاري، لوجود بند في عقد استعارتهما من الزمالك يحرمهما من المشاركة ضد فريقهما الأصلي.
قال خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكير" على قناة الأهلي: أن الاتحاد يعاني من اصابات كثيرة في ظل غياب أكثر من لاعب خاصة الأجانب مثل ايمانويل اوكوي وايمانويل بناهيني وانيس سالتو، بسبب ظروف الطيران حاليا واستخراج تأشيرات السفر للبعض منهم.
أكد أن فريقه بدأ تدريباته بعدد 16 لاعبا فقط لغياب المحترفين ووجود لاعبين في العزل الصحي، وهو ما اضطر الجهاز الفني لتصعيد لاعبين من فريق 2001 ولكن لم يتحدد موقف مشاركتهم مع الفريق او الاستعانة بهم من عدمه.
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