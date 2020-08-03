شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تدريبات خاصة من فايلر لـ لاعبى الأهلى استعدادًا لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الأهلي تدريبات قوية اليوم ركز فيها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، على الجانب البدني وتدريبات الكرة، وذلك ضمن استعدادات الفريق لمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقرة في مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، للكرات العرضية والتصويب على المرمى.

وقام رينيه فايلر، المدير الفني للأهلى، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، لتنفيذ الجانب الخططي، وحرص على الحديث أكثر من مرة لتنفيذ التعليمات وتحقيق أقصى استفادة من المران، ويواصل الفريق تحضيراته لمواجهة إنبي في الدوري المقرر لها يوم 9 أغسطس الجاري، ومواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشارك صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلى، في جزء من مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، قبل تنفيذ بعض الوحدت التدريبية البدنية المنفردة، حيث خاض صالح جمعة المران البدني كاملًا مع الفريق، ثم خاض مرانًا منفردًا اشتمل على الجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية.