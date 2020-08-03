شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 3 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين 3 / 8 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها انتظار النادى الأبيض تحديد الرجاء المغربى لموعد ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

الزمالك ينتظر تحديد الرجاء لموعد ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا

ينتظر مسئولو الزمالك، تحديد الرجاء المغربى، لموعد مباراة الذهاب التى ستجمع الفريقين، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث حال تحديد النادى المغربى ليوم 25 من شهر سبتمبر المقبل موعدًا لمواجهة الذهاب التى ستقام فى المغرب سيكون لقاء الإياب يوم 2 من شهر أكتوبر القادم بالقاهرة وحال تحديد النادى المغربى يوم 26 من شهر سبتمبر القادم موعدًا للذهاب سيكون لقاء الإياب بين الفريقان فى القاهرة يوم 3 من شهر أكتوبر المقبل.

عواد يغادر معسكر الزمالك بـ"إذن ساعتين" قبل مواجهة المصرى

غادر محمد عواد، حارس الزمالك، معسكر الفريق الأبيض اليوم، الإثنين، بعد الحصول على إذن من الجهاز الفنى وإدارة الكرة، بالخروج من المعسكر لمدة ساعتين ثم العودة مجددًا، لأسباب خاصة، وهو ما وافق عليه الجهاز بعد خوض الحارس لمران صباحى ثم عاد للمعسكر، استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها يوم الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

تفاصيل جلسة كارتيرون مع لاعبى الزمالك

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عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق على هامش التدريب الذى خاضه الفريق اليوم، فى إطار الاستعداد لعودة مباريات الدورى، والتى يستهلها الفريق بمواجهة المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس الجارى .

أوناجم ينضم لتدريبات الجيم مع بن شرقى قبل العودة إلى القاهرة

انضم المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، إلى التدريبات فى صالة الجيمانزيوم مع مواطنه وزميله بالفريق أشرف بن شرقى، استعدادا لعودة الثنائى خلال الساعات المقبلة إلى القاهرة حيث سيجرى مسئولو النادى الأبيض تحركات فى الوقت الجارى لحجز تذاكر العودة للثنائى من المغرب إلى القاهرة عبر مدينة دبى الإماراتية.