شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور يتصدر قائمة الأكثر مشاركة بقميص الأهلى.. والحضرى "الثالث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة بالقميص الأحمر في جميع البطولات عبر التاريخ والذى تواجد اسمه بالمرتبة الثالثة حيث يتصدر حسام عاشور القائمة.

وحقق عصام الحضرى الكثير من البطولات والإنجازات، سواء على مستوى الأندية التي لعب لها أو خلال مشاركاته مع المنتخب الوطنى، بالإضافة إلى تحطيم الأرقام القياسية لحراس المرمى ومنها أكبر حارس يشارك فى أمم أفريقيا وأكبر حارس فى كأس العالم، وغيرها الكثير وبعدما أعلن الحضرى انتهاء مسيرته فى الملاعب والاعتزال نهائيًا، مع التفكير فى الاتجاه للتدريب.

فيما يعود الفريق الأول لنادى الأهلي لكرة القدم إلى منافسات الدوري الممتاز، بغياب بعض اللاعبين عن صفوف القلعة الحمراء لأسباب مختلفة، حيث من المقرر أن يفتقد خدمات 10 لاعبين من قوام الأحمر خلال الفترة المقبلة.

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