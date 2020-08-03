شكرا لقرائتكم خبر عن القيعى: إثارة قضية نادى القرن لـ"الشوشرة".. والأهلي فقد 6 ألقاب بسبب الحكام والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدلي القيعى مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن من يثير قضية نادي القرن في أفريقيا هدفه "الشوشرة" على انسحاب الزمالك أمام الأهلي في بطولة الدوري بالدور الأول، وقال القيعي خلال برنامج "ملك وكتابة" على شاشة قناة الأهلي: "الذي يثير قضية نادي القرن في الحقيقة لا يصدقها، هي فقط نوع من "الشوشرة" على النادي الأهلي".

وأضاف القيعي فى تصريحات لقناة الأهلى : الزمالك لو كان يمتلك مستندا رسميًا، بأنه نادي القرن الحقيقي، لكان تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي، ولكنه ليس معه أي مستند، لذلك كل ما يفعله هو شوشرة على النادي الأهلي".

وتابع: "النادي الأهلي حتى الآن، هو نادي القرن الأفريقي الـ21، في عدم وجود عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق، ومصطفى مراد فهمي، السكرتير العام للاتحاد الأفريقي السابق، حيث تم اتهامهما بمجاملة الأهلي في حصوله على لقب نادي القرن الـ20".

وأكمل: "أتمنى من نادي الزمالك، التركيز على كيفية حصوله على لقب نادي القرن في الفترة المقبلة، بدلًا من الحديث عن القرن الماضي بعد مرور 20 عامًا".

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وردًا على تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، بأن الفرق المصرية ومنها الأهلي استفادت من مجاملة الحكام، قال القيعي إن الأهلي فقد 6 ألقاب قارية بسبب الأخطاء التحكيمية والتي كان فيها متعمدًا، مؤكدًا أنه كان هناك تعمد من الحكم الدولي السابق المغربي عبد الرحيم العرجون في خسارة الأهلي أمام النجم الساحلي التونسي في نهائي أبطال إفريقيا 2007 باستاد القاهرة الدولي، حيث اعترف الحكم بذلك في تصريحات له وكان السبب هو تعرضه للسباب من الجماهير الأهلاوية في الاستاد.

وتابع أن الأهلي تعرض للظلم في نصف نهائي نسخة 2009 بسبب احتساب حكم مايكل اينرامو الشهير من لمسة يد واضحة، بخلاف تغاضي بكاري جاساما عن احتساب ركلة جزاء للأهلي في نسخة 2017 ضد الوداد المغربي لصالح وليد أزارو، بخلاف لعبة كتسلل دون وجود حالة تسلل في هذه اللعبة، فضلاً أن الزمالك استفاد من غياب الأهلي عن المشاركة في إفريقيا وحقق خلالها 7 نقاط منها نقطة للسوبر الافريقي و6 نقاط لغياب الأهلي.

وهاجم عدلي القيعي، طارق السعيد، لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، بعد تصريحاته الأخيرة ضد النادي الأهلي، مؤكدًا: "ابن الأهلي لا يمكن أن يسيء للنادي مهما تعرض لظروف صعبة"، مضيفًا: "طارق السعيد، لجاء إلى ذلك، من أجل كسب ود جماهير نادي الزمالك"، مضيفًا: "اللي زي طارق السعيد، ليس ابن النادي الأهلي".