شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن افتتاح مسجد طبيب الغلابة نهاية الأسبوع بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تهنئة الأعضاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها رئيس النادي بمقر قلعة ميت عقبة، مساء اليوم لمتابعة كل الإجراءات الخاصة بسلامة الأعضاء أثناء أيام العيد وتوفير كل السبل التي تضمن مرور الاحتفالات بالشكل الذي يحقق الراحة لكل المتواجدين بالنادى.

كما حدد مرتضى منصور موعد افتتاح مسجد طبيب الغلابة الراحل الدكتور محمد مشالي الذي وافته المنية منذ أيام قليلة، حيث قرر منصور أن يتم افتتاح المسجد الجديد، نهاية الأسبوع الجاري وإطلاق اسم الدكتور محمد مشالي عليه تكريمًا لهذه الشخصية الزملكاوية التي أعطت حسب وصفه مثلا عظيما في الإخلاص في العمل من خلال مهنته كطبيب وتكريس حياته لخدمة البسطاء.

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وشدد مرتضى منصور فى الجولة التى قام بها اليوم فى مقر نادى الزمالك، على ضرورة إلتزام الأعضاء بالإجراءات الاحترازية وعدم خلع الكمامات لأي ظرف وتطبيق التباعد الاجتماعي حفاظا على الصحة في ظل تفشي فيروس كورونا عالمياً.

فيما تستأنف مدارس السباحة بنادي الزمالك تدريباتها لجميع المراحل بدءًا من غدٍ، الثلاثاء، وأكد وليد سامي رئيس قطاع مدارس السباحة بالنادى الأبيض أن مواعيد التدريبات ستكون في أيام السبت والإثنين والأربعاء، أو الأحد والثلاثاء والخميس من الساعه الرابعة عصرًا حتى الثامنة مساءً، علي أن يختار المتدرب الساعة التي تناسبه، أضاف رئيس قطاع مدارس السباحة بنادى الزمالك أنه سيتم فتح باب الاشتراك للشهر الجديد بداية من يوم 8 أغسطس الحالي وستكون مواعيد التجديد يوميا من الساعة الرابعه عصرًا وحتى الثامنة مساء عدا يوم الجمعة.

من ناحية أخرى، ينتظر مسئولو الزمالك، تحديد الرجاء المغربى، لموعد مباراة الذهاب التى ستجمع الفريقين، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث حال تحديد النادى المغربى ليوم 25 من شهر سبتمبر المقبل موعدًا لمواجهة الذهاب التى ستقام فى المغرب سيكون لقاء الإياب يوم 2 من شهر أكتوبر القادم بالقاهرة وحال تحديد النادى المغربى يوم 26 من شهر سبتمبر القادم موعدًا للذهاب سيكون لقاء الإياب بين الفريقان فى القاهرة يوم 3 من شهر أكتوبر المقبل.