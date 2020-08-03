شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 3 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 3 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك ينتظر تحديد الرجاء لموعد ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ودخول الأهلى في صفقة الزمالك الجديدة وإعلان وزارة الرياضة عن دراجات مدعومة بعد غدٍ الخميس، واتحاد الكرة: لا تأجيل لمباراتى الإنتاج أمام الأهلى ونادى مصر.

الزمالك ينتظر تحديد الرجاء لموعد ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا

ينتظر مسئولو الزمالك، تحديد الرجاء المغربى، لموعد مباراة الذهاب التى ستجمع الفريقين، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث حال تحديد النادى المغربى ليوم 25 من شهر سبتمبر المقبل موعدًا لمواجهة الذهاب التى ستقام فى المغرب سيكون لقاء الإياب يوم 2 من شهر أكتوبر القادم بالقاهرة وحال تحديد النادى المغربى يوم 26 من شهر سبتمبر القادم موعدًا للذهاب سيكون لقاء الإياب بين الفريقان فى القاهرة يوم 3 من شهر أكتوبر المقبل. كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه لا تأجيل لمباراتى الإنتاح الحربى أمام الأهلى ونادى مصر فى الدورى الممتار حتى الآن، والمقرر استئنافه الخميس المقبل بعد توقف استمر لأكثر من 5 أشهر، وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن ضيق الوقت يجبر اتحاد الكرة والأندية على رفض تأجيل أى لقاء لأى فريق، خاصة أن الإنتاج به 9 حالات تعافت من فيروس كورونا داخل الفريق من أصل 18 فردا أصيبوا بالفيروس الفترة الماضية، إلى جانب أن قوائم الأندية تضم 30 لاعباً، وما زال هناك وقت لتعافى باقى اللاعبين. اتحاد الكرة: لا تأجيل لمباراتى الإنتاج أمام الأهلى ونادى مصر

كارتيرون يستعين بمباريات المصرى الودية لتجهيز الزمالك قبل موقعة الخميس

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، الاستعانة بتسجيلات مباريات المصرى الودية التى خاضها الفريق البورسعيدى خلال فترة التوقف من أجل الوقوف على كافة نقاط القوة والضعف فى المنافس، استعدادا للمواجهة التى ستجمع الفريقان، يوم الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى الممتاز.

الأهلى يرفع سعر صفقة الزمالك الجديدة لـ50 مليون جنيه

علم سوبر كورة أن الأهلى دخل فى خط المفاوضات عن طريق أحد وكلاء اللاعبين فى صفقة الزمالك الجديدة، حيث يسعى الأهلى لقطع الطريق على الزمالك فى الصفقات المهمة أو من أجل زيادة قيمة الصفقة من الناحية المادية على النادى الأبيض، وبالتالى سيؤثر الأمر على قدرة الزمالك الشرائية فى باقى الصفقات.

عين الحسود تصيب لاعبى الاسكواش.. نجاة لاعبى وادى دجلة من حادث تصادم

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نجا ثنائى الاسكواش عمر التركي وسيف الشناوى، لاعبا وادى دجلة، من حادث تصادم سياراتهما اليوم الاثنين، وأصيب اللاعبان ببعض الكدمات البسيطة، وذلك بعد فترة وجيزة من وفاة مروان عبد النبى لاعب سموحة الشاب الذى لقى مصرعه أمس فى حادث سيارة أيضا.

فايلر يمنح صالح جمعة "روشتة" الخروج من "جحيم الدكة" في الأهلي

منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي صالح جمعة لاعب الفريق "قُبلة الحياة" مع الفريق و"روشتة" المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعدما عقد معه جلسة مؤخراً وتحديداً عقب مباراتي سموحة والجونة الودتيتين اللتين لم يُشارك فيهما اللاعب رغم توقع كثيرون بأن يجد اللاعب لنفسه فرصة في هاتين الوديتين، إلا أن فايلر كان له رأي أخر وغستبعد صالح من مباراتي سموحة والجونة اللتين إنتهتا بفوز الأهلي برباعية نظيفة وخمسة أهداف مقابل هدفين على التوالي وأكد المدير الفني لصانع ألعاب الأهلي أنه فرصته ستأتي إذا واصل الإجتهاد في التدريبات وقام بتنفيذ التعليمات وحافظ على وزنه المثالي وتخلّص من أهم أزماته بل وأزمات معظم لاعبي الكرة المصرية وهي الاحتفاظ كثيراً بالكرة وعدم التحرك بدون كرة.

الشباب والرياضة تفتح الحجز على موقعها الإلكترونى لـ2500 دراجة صباح الخميس

تطرح وزارة الشباب والرياضة 2500 دراجة هوائية بسعر مدعم ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "دراجتك .. صحتك" بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وتتاح الفرصة أمام الشباب والمواطنين لاقتناء الدراجات عن طريق الحجز الإليكتروني صباح يوم الخميس المقبل، وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الرابط الإليكتروني لتسجيل البيانات المطلوبة وتحديد نوع الدراجة وآليات السداد عبر البوابة الاليكترونية للوزارة ، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يعد التسجيل الإليكتروني الآلية الوحيدة لحجز الدراجات.

مسحة كورونا للحكام قبل مباريات الدورى بـ 48 ساعة

كشف مسئولو لجنة الحكام، برئاسة وجيه أحمد، أنه سيتم إجراء مسحة اختبار فيروس كورونا لأطقم الحكام المختارين لإدارة مباريات الدورى، المقرر استئنافه الخميس المقبل، قبل أى لقاء بـ 48 ساعة، حتى يكون هناك متسع من الوقت للجنة لاختيار طاقم جديد لإدارة المباراة حال حال ثبوت إصابة أى حكم بالفيروس.

الأهلي يحقن ياسر إبراهيم بالبلازما ضمن خطة علاج الكاحل

يحقن الجهاز الطبي بالأهلي ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، بالبلازما ضمن خطة علاجه من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً، وبدأ مدافع الأهلى تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الذي وضعه الجهاز الطبي للتخلص من الإصابة.