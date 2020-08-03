شكرا لقرائتكم خبر عن الخماسي الحديث يحدد موعد استئناف مسابقاته الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، تحديد موعد استئناف المسابقات المحلية مطلع الأسبوع المقبل، بعد الإطلاع علي تصور لجنة المسابقات في اجتماع مجلس الإدارة المقبل، خاصة أن الاتحاد انتهي من كل المسابقات الخاصة بالحافز الرياضي، وكانت نتائج التحاليل والمسحة الخاصة بفيروس كورونا المستجد، جاءت سلبية للاعبي منتخب الخماسي الحديث، بعد إجرائها الفترة الماضية بمقر الاتحاد لجميع العمال والموظفين واللاعبين والمدربين للعبة .

ومن جانبه، أكد المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث، أن الاتحاد كان حريصًا على إجراء التحاليل لجميع موظفي الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين والمدربين والإدرايين وذلك خلال ثلاثة أيام متتالية لتفادى أى ازدحام مع الحفاظ على التباعد وإجراءات الوقاية، ‏استعدادًا لعودة النشاط‎، مشيرًا إلي أن جميع النتائج جاءت سلبية للجميع.

وأضاف العريان في تصريحات خاصة أن لاعبى المنتخب بدأوا التدريبات علي ملاعب هيئة استاد القاهرة الدولي، بعد قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستئناف النشاط الرياضي للألعاب غير التلامسية.

ويحتاج لاعبو الخماسى الحديث، ملاعب الرماية وحمام السباحة وميدان الفروسية لخوض تدريباتهم استعدادًا للمشاركة في البطولات القادمة والتي قام الاتحاد الدولي لتحديدها وتابع شريف العريان أنه تمت مناقشة كيفية عودة تدريبات لاعبى ‏المنتخب الوطنى الأول.

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وأوضح: نحن ملتزمون بقرار الدولة بعودة النشاط ‏الرياضى، والاتحاد المصرى للخماسى الحديث وضع خطة مفصلة للعودة بها كل ‏الإجراءات الاحترازية المتماشية مع الاتحاد الدولى للعبة وتمت الموافقة على الخطة ‏الشهر الماضى من قبل مجلس إدارة الاتحاد وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة ‏واللجنة الأولمبية المصرية، كما سيتم تطبيق الدليل الاسترشادى الذى أرسلته وزارة ‏الشباب والرياضة للاتحادات والشامل الأكواد المطلوب تنفيذها وأيضاً الدليل الصادر ‏من اللجنة الأوليمبية المصرية بالاجتماع الموسع الذى تم يوم الأحد الماضي لجميع ‏الاتحادات الأوليمبية ولجانها الطبية بمقر اللجنة الأوليمبية المصرية.‏