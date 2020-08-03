مدافع برشلونة: صلاح وماني من أفضل المهاجمين في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أثنى الفرنسي كليمنت لينجليه مدافع نادي برشلونة الإسباني، على القدرات التي يمتلكها محمد صلاح مهاجم ليفربول، مشيراً إلى أنه من أفضل المهاجمين في أوروبا بجانب الثنائي ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

وقال لينجليه في تصريحات للموقع الرسمي لنادي برشلونة، أثناء حديثه عن أفضل المهاجمين في أوروبا: "صلاح وماني لاعبان متفجران، يشكلان ثلاثياً خطيراً للغاية مع فيرمينو الذي يخلق المساحات لهما".

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وأضاف: "ليفاندوفسكي مهاجم موهوب بشدة وجيد للغاية في مواجهة الشباك وداخل منطقة الجزاء، يمتلك مستوى عاليا من اللياقة البدنية ويجبرك على البقاء متيقظا طيلة الوقت".

وتابع لينجليه: "لوكاكو مهاجم إنتر ميلان لاعب يتمتع بقوة كبيرة، لذا لا أفضل البقاء بالقرب منه كثيرا".

واختتم مدافع برشلونة تصريحاته: "راشفورد أيضا سريع جداً في الأمتار الأولى ويجب تجنب تواجده أمام المرمى".