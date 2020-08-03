القيعي: مرتضى يجب أن يُحاسب نفسه.. وإثارة قضية نادي القرن "شوشرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلي للتعاقدات، أن إثارة قضية نادي القرن هو نوع من الشوشرة على تاريخ الفريق، مشيراً إلى أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يجب أن يُحاسب نفسه.
وقال القيعي في تصريحات عبر برنامج "ملك وكتابة" على قناة النادي الأهلي: "ابن النادي لا يمكن أن يسئ أو يجرح النادي مهما كان الثمن ومهما كانت الظروف صعبة".
وأضاف: "لم يعترض أحد على معايير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال الوقت الحالي، وهذا يعني أنك موافق عليها".
وواصل: "ما يقوم به البعض في قضية نادي القرن مجرد شوشرة على تاريخ الأهلي، والذي يثير قضية نادي القرن في الحقيقة لا يصدقها".
وتابع القيعي: "إذا كان لديك ما يفيد من أوراق ومستندات، فإنه يحق لك رفع قضية لإثبات ما تقوله، والأهلي لم يعش دور المظلوم ولم يتحدث كثيراً عن أخطاء الحكام".
واختتم عدلي القيعي تصريحاته قائلاً: "لماذا كل هذا التحامل على محمود الخطيب؟، ويجب على مرتضى منصور أن يحاسب نفسه لتصريحه في وقت سابق أن محمود الخطيب هو أسطورة الكرة المصرية، والآن ينفي ذلك".
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