رسميًا.. رابطة الدوري الإيطالي تُعلن موعد انطلاق الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، مساء اليوم الإثين، موعد بداية الموسم الجديد 2020-2021 من منافسات الكالتشيوو.

وذكر موقع " football italia" ، أن مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2020-2021 ستنطلق يوم 19 سبتمبر ، على ان تكون نهايتها 23 مايو 2021.

وكان فريق يوفنتوس قد نجح في التتويج بلقب الدوري الإيطالي هذ الموسم للمرة التاسعة على التوالي.

وأنهى فريق انتر ميلان في المركز الثاني خلف يوفنتوس برصيد 82 نقطة، وجاء اتلانتا في المركز الثالث برصيد 78 نقطة، فيما احتل لاتسيو المركز الرابع برصيد 78.