سيدات طائرة الزمالك يواصل استعداداته لعودة الدوري

استأنف الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بالنادي بقيادة إيهاب محمد علي المدير الفني تدريباته اليوم الاثنين بمركز شباب الجزيرة نظرا لوجود إصلاحات بصالة النادي. وعقد الجهاز الفني للفريق جلسة مع إبراهيم بدر مدرب أحمال الفريق من أجل مناقشة الفترة الحاليه وتنفيذ البرنامج التدريبي الخاص ثم البدء بالمباريات الوديه خلال الأسبوع المقبل.

وأشاد مدرب أحمال الفريق بمجهود والتزام اللاعبات والحاله البدنيه لهن وتنفيذ البرنامج التأهيلي خلال المرحلتين الأولي والثانيه من البرنامج .

وقرر الجهاز الفني لفريق الطائرة سيدات عدم منح لاعبات الفريق راحة غدا الثلاثاء ومواصلة التدريبات.

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