سيدات يد الزمالك يستأنف تدريباته

استأنف الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك تدريباته المسائية اليوم الإثنين تحت قيادة قاسم إبراهيم بملاعب النادي المفتوحة وذلك عقب انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق. منحها الجهاز الفني للفريق. ويخوض الفريق تدريباته علي فترتين صباحية ومسائية في السابعة مساء بملاعب النادي وتستمر التدريبات علي فترتين لمدة أسبوعين لرفع معدلات اللياقه البدنيه وتجهيز الفريق فنيا.

يد السيدات بدأ التدريبات بالأحمال البدنية من خلال الجري وتنفيذ بعض التمارين حيث قام الجهاز الفني بوضع برنامج تدريبي خاص للفريق خلال الفترة الحالية. فترتين لمدة أسبوعين لرفع معدلات اللياقه البدنيه وتجهيز الفريق فنيا.يد السيدات بدأ التدريبات بالأحمال البدنية من خلال الجري وتنفيذ بعض التمارين حيث قام الجهاز الفني بوضع برنامج تدريبي خاص للفريق خلال الفترة الحالية.

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