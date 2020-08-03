مرتضى منصور يتفقد نادي الزمالك ويحدد موعد افتتاح مسجد طبيب الغلابة

حرص المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تهنئة الأعضاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما حدد مرتضى منصور موعد افتتاح مسجد طبيب الغلابة الراحل الدكتور محمد مشالي الذي وافته المنية منذ أيام قليلة. جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها رئيس النادي بالمقر مساء اليوم لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بسلامة الأعضاء أثناء أيام العيد وتوفير كافة السبل التي تضمن مرور الاحتفالات بالشكل الذي يحقق الراحة لكافة المتواجدين. اليوم لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بسلامة الأعضاء أثناء أيام العيد وتوفير كافة السبل التي تضمن مرور الاحتفالات بالشكل الذي يحقق الراحة لكافة المتواجدين. وشدد مرتضى منصور فى الجولة على ضرورة التزام الأعضاء بالإجراءات الاحترازية وعدم خلع الكمامات لأي ظرف وتطبيق التباعد الاجتماعي حفاظا على الصحة في ظل تفشي فيروس خلع الكمامات لأي ظرف وتطبيق التباعد الاجتماعي حفاظا على الصحة في ظل تفشي فيروس كورونا عالمياً. كما أعلن المستشار مرتضي منصور عن افتتاح مسجد الأعضاء الجديد نهاية الأسبوع الجاري وإطلاق اسم الدكتور محمد مشالي عليه تكريما لهذه الشخصية الزملكاوية التي أعطت حسب وصفه مثل عظيم في الإخلاص في العمل من خلال مهنته كطبيب وتكريس حياته لخدمة البسطاء. Advertisements

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