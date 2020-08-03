رابطة أندية الدوري الإيطالي تحدد موعد انطلاق الموسم الجديد

كشفت رابطة الدوري الإيطالي، موعد انطلاق الموسم الجديد 2020 -2021 من مسابقة الدوري الإيطالي. وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن رئيس رابطة الأندية الإيطالي، توصل لاتفاق مع أندية الدوري، بشأن موعد بدء الموسم الجديد من المسابقة المحلية. مع أندية الدوري، بشأن موعد بدء الموسم الجديد من المسابقة المحلية. وأكد الموقع أن أندية الدوري الإيطالي أبدت موافقتها على بدء الموسم الجديد يوم 19 سبتمبر المقبل، في حين أبدت أندية يوفنتوس وميلان ولاتسيو وأتلانتا انطلاق المسابقة يوم 12 من الشهر نفسه. على بدء الموسم الجديد يوم 19 سبتمبر المقبل، في حين أبدت أندية يوفنتوس وميلان ولاتسيو وأتلانتا انطلاق المسابقة يوم 12 من الشهر نفسه. يذكر أنادي يوفنتوس توج بلقب الدوري الايطالي للمرة التاسعة على التوالي.

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