مدافع برشلونة : محمد صلاح أحد أفضل المهاجمين في أوروبا

أشاد كليمنت لينجليه مدافع نادي برشلونة الإسباني، بالمحترف المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مؤكداً أنه أحد أفضل اللاعبين في أوروبا.

وقال لينجليه خلال تصريحات للموقع الرسمي لنادي برشلونة، " محمد صلاح أحد أخطر المهاجمين في أوروبا، ويمثل ثنائي هجومي خطير للغاية مع ساديو ماني في ليفربول".

كما أوضح المدافع الفرنسي، أفضل المهاجمين في الدوريات الأوروبية من وجهة نظره، حيث أشاد بالإمكانيات الفنية والبدنية للبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، مشيراً أنه خطير للغاية داخل منطقة الجزاء، وكذك روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، مشيراً أنه لا يفضل الاقتراب

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منه أثناء المباريات".

وكشف لينجليه عن مثله الأعلى في الجانب الدفاعي، حيث أكد أن زميله جيرارد بيكيه بالإضاف إلى لوران بلان مدافع برشلونة الأسبق، هما مصدر الإلهام بالنسبة له.

يذكر أن نادي برشلونة يستعد لمواجهة نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل، حيث كان لقاء الذهاب انتهى بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل منهما في إيطاليا.