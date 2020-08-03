رد فعل صادم من الـ"فيفا" على اتهامات " انفانتينو

وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قرار السلطات السويسرية ببدء إجراءات جنائية ضد رئيسه جياني إنفانتينو الأسبوع الماضي بأنه غريب وسخيف.

وقالت السلطات السويسرية يوم الخميس إن مدعيا خاصا عُين للنظر في التعاملات بين المدعي العام السويسري مايكل لاوبر وإنفانتينو وبدأ تحقيقات ضد رئيس الفيفا. ونفى لاوبر وإنفانتينو ارتكاب أي خطأ.

وقال ألاسدر بيل نائب الأمين العام للفيفا في

Advertisements

مؤتمر صحفي عبر الفيديو اليوم الاثنين: لا توجد أسس واقعية لأي تحقيق جنائي، لا يوجد وصف لسلوك إجرامي من أي نوع يتعلق بالفيفا وهذا أمر غريب وغير عادل لأننا نثق تماما في أنه لا يمكن أبدا توجيه اتهام جنائي لرئيس الفيفا، لكن بشكل موضوعي هذا الموقف يضر الفيفا ورئيس الفيفا ببساطة لوجود تحقيق جنائي.

وقال بيل: إذا بدأ أحد تحقيقا جنائيا يجب أن يكون لسبب قوي ولكن لا توجد أسباب أمامنا بل شكاوى مجهولة لا نعرف مصدرها، ولهذا نقول إن الأمر يبدو سخيفا.

واكتشف المدعي الخاص شتيفان كيلر، الذي عُين في يونيو حزيران الماضي لمراجعة الشكاوى الجنائية ضد الرجلين وآخرين، وجود مخالفات جنائية محتملة تتعلق باجتماعات إنفانتينو ولاوبر.

وتتعلق الإجراءات بإساءة استخدام السلطة وافشاء أسرار رسمية ومساعدة متلاعبين والتحريض على هذه الأفعال