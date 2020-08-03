تدريبات بدنية شاقة بمران الإسماعيلي استعداداً لـ ديربي القنال

أجرى الفريق الأول بالنادي الاسماعيلي مرانه اليوم استعدادًا لعودة الدوري العام و مواجهة المصري البورسعيدي يوم ١٤ اغسطس الجاري في أولى مباريات الفريق الرسمية بعد جائحة كورونا.

و خلال مران اليوم حرص الفرنسي ديديه جوميز المدير الفنى للفريق على

تكثيف الأحمال البدنية للاعبي الفريق سعيًا للإرتقاء بالمستوي البدني لكل لاعب.

كما تطرق المران إلى التدريب على الكرات الثابتة من مسافات مختلفة بالإضافة للتسديد على المرمى كحل سحري للوصول إلى

مرمى المنافسين .

كما أجرى سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الدراويش تدريبات قوية لحراسه للتعامل مع الكرات الثابتة و قياس رد الفعل لكل حارس و الارتقاء بمهاراته.

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قبل أن يُختتم المران الحماسي بتقسيمة شهدت مشاركة كافة اللاعبين و تألق معظمهم سعيًا لنيل ثقة الجهاز الفني في حجز مقعد بتشكيل الفريق الأساسي.