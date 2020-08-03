عبر علاء ياسر لاعب الإسماعيلى مواليد 2001 عن سعادته باختياره ضمن صفوف منتخب الشباب والذى يستعد لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة.
وانضم جوكر الدراويش بجانب 16 لاعبا إلى المعسكر المفتوح لمنتخب مصر الوطني للشباب والمقرر انطلاقه الاربعاء القادم.
وأضاف :”انضمامى للمنتخب يمنحنى دافع وثقة أكبر على تحقيق مزيد من التألق ، التواجد ضمن صفوف منتخب بلادى يعد
وواصل :”المنتخب الحالى يضم لاعبين على مستوى مميز للغاية وأحلم بالمساهمة معهم تحت قيادة الجهاز الفنى الذى يترأسه ربيع ياسين بالتتويج بلقب كأس الأمم والتألق فى كأس العالم”.
واتبع ياسر :”اتدرب يوميا بشكل إضافى بجانب التدريبات الجماعية من أجل تطوير قدراتى ومستوايا بشكلسريع ،والإسماعيلى يعود له الفضل الأكبر فى تواجدى بالمنتخب”. وأكمل مستقبل الدراويش :”انضمامى للمنتخب ليس بجديد فقد تواجدت من قبل عدة مرات ولعبت 6 مباريات ودية خلال احد المعسكرات بدار المدرعات بالقاهرة ولم نستقبل فيهم أى أهداف”.
وبسؤاله عن تفاصيل حديثه مع ربيع ياسين المدير الفنى فقد أجاب قائلا :”دائما ما يضع الثقة فى قدراتى ويؤكد على ضرورة تقديم الافضل وبذل أقصى جهد فى التدريبات والمباريات والتركيز فقط فى الملعب والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى”.
كانت هذه تفاصيل خبر ناشئ الإسماعيلي يعلق على انضمامه لقائمة منتخب الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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