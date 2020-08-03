إلغاء ودية الإسماعيلي وانبي

تقرر إلغاء المباراة الودية التى كانت ستجمع الإسماعيلى مع انبى يوم الأربعاء المقبل على ملعب بتروسبورت.

وهذا سيتم الاتفاق على ودية آخرى أمام

أحد اندية العاصمة ستكون فى نفس الموعد ، ضمن برنامج الفريق التحضيرى للقاء المصرى البورسعيدى يوم 14 أغسطس الجارى ، فى إطار الأسبوع الـــ19 من عمر بطولة الدورى المحلى.

وكان الفريق قد خاض سلسلة من الوديات أمام أسوان ونادى مصر ومصر المقاصة تحضيرا لاستكمال المسابقة.