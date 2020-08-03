الرجاء ينجح في ضم نوح وائل السعداوي من مولودية وجدة

توصلت إدارة الرجاء البيضاوي لاتفاق رسمي مع المهاجم الأميركي ذو الأصل المغربي “نوح وائل السعداوي” لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي، فور انتهاء عقده مع نادي مولودية وجدة بنهاية الموسم الحالي 2020/2019.

وقال مصدر خاص داخل نادي الرجاء لـ الخليج 365 “سيكون نوح السعداوي الصفقة الثالثة للرجاء خلال صيف 2020 بعد تمكنا من التعاقد مع لاعب أولمبيك آسفي (محمد بيساك) ولاعب الدفاع الحسني الجديدي (مروان الهدهودي)، جميعهم وقعوا بالفعل على عقود مبدئية مع اقتراب انتهاء عقودهم مع أنديتهم الحالية، وبالمثل فعل نوح السعداوي”.

ويقدم نوح السعداوي مستوى متميز مع مولودية وجدة منذ انضمامه بالمجان من نادي إنبي المصري في الميركاتو الشتوي 2019.

وسجل نوح السعداوي 6 أهداف في 18 مباراة بمنافسات الدوري المغربي للمحترفين هذا الموسم، آخرهم كان أمام الوداد في عودة الدوري بعد فيروس كورونا، ليضع المولودية الوجدية في دائرة المنافسة على المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأفريقية الموسم المقبل.

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ويحمل صاحب الـ 26 عامًا، جواز السفر الإسرائيلي والجنسية الأميركية، وكان قد ولد في الدار البيضاء بالمغرب عام 1993 ونشأ في أكاديمية نادي الوداد البيضاوي.

ووقع نوح السعداوي على عقد مدته 3 سنوات قادمة مع الرجاء البيضاوي، تبدأ من موسم 2021/2020، بعدما قضى موسم ونصف الموسم مع مولودية وجدة.

وشارك اللاعب الذي يُجيد على الرواق الأيمن في 15 مباراة مع إنبي المصري في النصف الأول من الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2018، وقرر بعدها الانتقال خلال شهر يناير 2019 إلى وجدة ليلعب مع الفريق 17 مباراة بالنصف الثاني من الدوري المغربي موسم 2019/2018.