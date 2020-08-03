رسمياً.. الدوري الإيطالي ينطلق في 19 سبتمبر المقبل

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم الإثنين ان الموسم الجديد سينطلق في 19 أيلول/سبتمبر المقبل، على أن يصل إلى نهايته في 23 أيار/مايو 2021.



وذكرت الرابطة في بيان: "اجتمع مجلس الكالتشو اليوم في الساعة السابعة (مساء بالتوقيت المحلي)، وقرّر بالإجماع أن موسم 2020-2021 سينطلق في عطلة نهاية أسبوع 19 أيلول/سبتمبر"، مضيفة إلى أنّ "المرحلة الأخيرة ستكون في 23 أيار/مايو"، من أجل إفساح المجال أمام المنتخب الوطني لكي يتحضر لنهائيات كأس أوروبا.



وأشارت الرابطة إلى أنّ "القرار الذي اتخذ يؤكد التفضيل الذي عبرت عنه بعد الظهر غالبية الأندية في اجتماع مخصص لهذا الموضوع".



وكان الموعد المبدئي لانطلاق الموسم الجديد في 12 أيلول/سبتمبر لكن تمّ تأخيره لأسبوع، على أن يتم تعويض هذا التأخير بخوض مرحلة في الثالث من كانون الثاني/يناير المقبل، أي بتقصير فرصة عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة.



واختتم الموسم الحالي من الدوري الإيطالي الأحد بعد قرابة عام على انطلاقه في 28 آب/أغسطس 2019، وذلك نتيجة توقفه لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



ولم تتطرق رابطة الدوري الإثنين إلى موضوع حضور الجمهور الذي غاب عن الملاعب بعد استئناف الموسم الحالي بسبب فيروس "كوفيد-19".



وتوّج يوفنتوس بلقب 2019 - 2020 كما احتل إنتر الوصافة وأتالانتا المركز الثالث ولاتسيو المركز الرابع.



وهبطت أندية سبال وبريشيا وليتشي إلى الدرجة الثانية.

