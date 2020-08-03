رياضة | انبي يحسم موقفه من التعاقد مع صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر انبي يحسم موقفه من التعاقد مع صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى نادي إنبي، التعاقد مع صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بسبب ابتعاد اللاعب عن مستواه خلال الفترة الأخيرة.

وأشار حلمي طولان المدير الفني لإنبي، في تصريحات صحفية انه لا يرحب بعودة اللاعب من جديد للفريق البترولي، مؤكدًا عدم احتياجه لخدماته في ظل ابتعاده عن المشاركة مع الأهلي منذ انطلاق الموسم.

يذكر أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء، قد قرر العفو عن صالح جمعة من خلال مشاركته في التدريبات الجماعية مع الفريق، ومن جانبه تعهد اللاعب بالالتزام خلال المرحلة المقبلة.

ويتواجد الفريق البترولي في المركز السابع بمسابقة الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة بعد خوض 18 لقاء.