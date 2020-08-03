رياضة | زيدان يضع خطة عبور مانشستر سيتي في التدريبات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يضع خطة عبور مانشستر سيتي في التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق ريال مدريد، تدريباته، اليوم الإثنين، تحت قيادة زين الدين زيدان، وذلك وفقًا لإجراءات صحية صارمة، تحضيرًا لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفرض المدرب الفرنسي سرية تامة على المران، الذي أقيم خلف الأبواب المغلقة، وشارك فيه جميع اللاعبين المتاحين، في جلسة شهدت تقسيم اللاعبين على مجموعتين، والقيام بتدريبات بدنية وعلى الاستحواذ ودقة التمرير.

يذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة مضيفه مانشستر سيتي، علمًا بأن الفريق الملكي خسر على أرضه بنتيجة 1-2 في لقاء الذهاب.