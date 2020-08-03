رياضة | عاجل - الأهلي يتراجع عن ضم «القاطرة البشرية»

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - الأهلي يتراجع عن ضم «القاطرة البشرية» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن استكمال المفاوضات مع واحد من أحد الأهداف التي كان يرغب بالتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان النادي الأهلي، يستهدف التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، لتدعيم خط هجومه خلال الموسم الجديد.

وشهدت الساعات الأخيرة تراجع ملحوظ من النادي الأهلي، بشأن التعاقد مع موليكا، خاصةً بعد مغالاة ومماطلة ناديه للتخلي عنه، بالصيف المقبل.

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وكان مازيمبي، طلب الحصول على مبلغ 3 ملايين دولار من أجل رحيل لاعبه، في ظل امتلاكه العديد من العروض الفرنسية والبلجيكية.

كما جاء تراجع الأهلي، بعد النجاح في التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، لمدة 5 مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.