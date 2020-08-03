رياضة | فايلر يخصص تدريبات خاصة لصالح جمعة على هامش مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يخصص تدريبات خاصة لصالح جمعة على هامش مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، قبل تنفيذ بعض الوحدات البدنية المنفردة.

وخاض جمعة المران البدني كاملًا مع الفريق، ثم خاض مرانًا منفردًا اشتمل على الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية.

وخاض الأهلي تدريبات قوية اليوم، ركز فيها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، على الجانب البدني وتدريبات الكرة.

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وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتخصيص فقرة في مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، للكرات العرضية والتصويب على المرمى.

وقام رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، لتنفيذ الجانب الخططي، وحرص على الحديث أكثر من مرة لتنفيذ التعليمات وتحقيق أقصى استفادة من المران.

ويواصل الفريق تحضيراته لمواجهة إنبي في الدوري المقرر لها يوم 9 أغسطس الجاري، ومواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.