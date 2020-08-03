اخبار الرياضه

رياضة | كيكي سيتين يكشف عن تشكيل برشلونة أمام نابولي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يكشف عن تشكيل أمام نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على تشكيلة فريق التي ستواجه نابولي الإيطالي في الثامن من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر لبطولة .

وقالت بعض التقارير الصحفية  أن غياب بوسكيتس وأرتورو فيدال، بسبب الإيقاف، سيجعل سيتين سيعتمد على توليفة دي يونج، راكيتيتش وسيرجي روبيرتو في خط الوسط.

وسيستعيد برشلونة جهود أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وجاءت التشكيلة المحتملة لبرشلونة كالتالي:

Advertisements

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا.

الوسط: دي يونج، راكيتيتش، روبيرتو.

في الهجوم: جريزمان، ، سواريز.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا