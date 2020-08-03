رياضة | كيكي سيتين يكشف عن تشكيل برشلونة أمام نابولي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يكشف عن تشكيل برشلونة أمام نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على تشكيلة فريق التي ستواجه نابولي الإيطالي في الثامن من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت بعض التقارير الصحفية أن غياب بوسكيتس وأرتورو فيدال، بسبب الإيقاف، سيجعل سيتين سيعتمد على توليفة دي يونج، راكيتيتش وسيرجي روبيرتو في خط الوسط.

وسيستعيد برشلونة جهود أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وجاءت التشكيلة المحتملة لبرشلونة كالتالي:

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حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا.

الوسط: دي يونج، راكيتيتش، روبيرتو.

في الهجوم: جريزمان، ميسي، سواريز.