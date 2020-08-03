شكرا لقرائتكم خبر عن ‏عادل مصطفى: توقعت فوز الأهلي على ‏ريال مدريد ‏في مباراة القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - روى عادل مصطفى، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، كواليس مباراة القرن أمام ريال مدريد في عام 2001.

وقال عادل مصطفى خلال حلوله ضيفاً على شاشة قناة الأهلي: «كنت أجلس في غرفة واحدة مع النيجيري صنداي قبل المباراة، وقلت له أشعر أننا سنفوز على الريال بهدف انت من ستسجله، وهو الأمر الذي تحقق بالفعل».

وواصل:«صنداي قال لي وقتها (أنت مجنون)، وأكد لي أنه لم حدث ذلك سيقوم بلف الملعب 3 مرات احتفالاً بهدفه في النادي الملكي العريق».

وأتم تصريحاته مؤكداً أنه كان يمزح مع زميله السابق بالأهلي، مشدداً أن لاعبي الأهلي كانوا يسعوا لتقديم عرض مشرف فقط في مواجهة نادٍ بحجم بطل إسبانيا.