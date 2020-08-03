شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حسن شحاتة: فاروق جعفر وجه لي ضربة قاضية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي كريم حسن شحاتة، إنه كان يتمنى استمراه لاعباً داخل صفوف نادي الزمالك، بعد مشواره مع فريق الشباب بالنادي في التسعينات.

وأضاف كريم شحاتة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» :«كان جيلي يضم عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق السعيد وعبدالواحد السيد وسيد حنفي وأيمن عبدالعزيز، وتم اختيار الرباعي فقط للعب بالفريق الأول ولم يتم قيدي».

وتابع: «ذهبت مع الكابتن فاروق جعفر في موسم 1998-1999 لغزل المحلة، حيث طلب مني الانضمام معه للفريق ولكنه وجه لي ضربة قاضية ولم يقيدني في صفوف الفريق قبل 3 أيام فقط من غلق القيد».

وواصل:«لعبت بعدها لصفوف الشرقية للدخان بعدما شاهدني المدير الفني للفريق وقتها في احدى المباريات الودية ومنه إلى بتروجت قبل أن ألعب لصفوف المقاولون العرب».

وعن سؤاله عن خطوته الاعلامية القادمة عبر الشاشة الصغيرة، أشار شحاتة إلى أنه لم يحددها ولم يستقر عليها بعد، مشيراً إلى أنه يقدم برنامجاً إذاعياً في الوقت الحالي.

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