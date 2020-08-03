شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات نجوم الكرة مع الثانوية العامة.. أيمن الكاشف: حصلت على 82% والأهلي سبب دخولي جامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع اقتراب ظهور نتيجة الثانوية العامة للموسم الدراسي 2019-2020، تواصلت «المصري اليوم» مع عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين، من أجل الكشف عن مفارقاتهم مع نتيجة الثانوية والمجموع الذي حصل عليه.
أيمن الكاشف، الذي شغل مركز الظهير الأيسر في صفوف ناشئي الأهلي والمنيا، والمعلق الرياضي اللامع حالياً، روى حكايته مع الثانوية العامة قائلاً: حصلت على مجموع 82% وكنت ضمن القسم الأدبي، وكان مجموعاً كبيراً في ذلك الوقت مع نهاية الثمانينات«.
وأكمل أيمن الكاشف حديثه لـ«المصري اليوم»:«كنت الدفعة الأولى للنظام الأمريكاني الحديث لامتحانات الثانوية العامة وقتها بعد تغيير المناهج، ويقصد به ادخال نظام الاختيارات في الاسئلة ووضع العلامات الصحيحة والخاطئة».
وواصل:«بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة انتقلت من المنيا إلى صفوف الأهلي، ووقتها حدثت أزمة كبيرة، فكان فريق المنيا متسمك بخدماتي ويرفض انتقالي للنادي الأحمر».
وتابع:«محافظ المنيا تدخل وقتها من أجل حل الأزمة وبعد التشاور مع مسئولي النادي، تقرر أن أنضم إلى الأهلي في حالة التحاقي بجامعة في القاهرة، ولكنه كانم أمراً صعباً فتنسيق الجامعات وقتها كان يعتمد على التوزيع الجعرافي ويتيح لي فقط الالتحاق بجماعات المنيا أو بني سيوف أو أسيوط».
وأضاف الكاشف:«النتيجة اذيعت عبر الراديو في الوقت الذي كنت برفقة زملائي بفريق الشباب بالنادي الأهلي نستقل حافلة وفي اتجاهنا لطنطا لخوض مباراة ودية وكان الفريق وقتها مطعم بعدد من لاعبي الفريق الأول على رأسهم مشير حنفي».
واستطرد حديثه:«غمرتني الفرحة عند اذاعة النتيحة وسط زملائي، فلم يصدقوا أن لاعب كرة قدم يحصل على 82% في الثانوية العامة، والجميع احتفل بي داخل حافلة النادي الأهلي».
وأنهى تصريحاته مؤكداً أنه التحق بكلية الاثار جامعة القاهرة ووقع الاختيار عليها كونها الكلية الوحيدة وقتها التي يتم الاتحاق بها في القاهرة فقط دون غيرها من باقي جامعات مصر، وذلك خوفاص من ترك الأهلي أو تدخل مسئولي المنيا لنقلي من جديد، ورحلت عن النادي الأحمر بعد عامين من مشواري مع فريق الشباب الذي طان يٌطلق عليه فريق الأمل.
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