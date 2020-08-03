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شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة يروون حكاياتهم مع الثانوية العامة ويكشفون عن نتائجهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب الآلاف من طلبة الثانوية العامة نتائج الامتحانات التي خضعوا لها مؤخرًا، والمقرر الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.
ومع اقتراب ظهور نتيجة الثانوية العامة للموسم الدراسي 2019-2020، تواصلت «المصري اليوم» مع عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين، من أجل الكشف عن
مفارقاتهم مع نتيجة الثانوية والمجموع الذي حصلوا عليه، ومن بينهم طارق يحيى وأحمد بلال ويوسف حمدي وهيثم فاروق.
طالع التصريحات كاملة..
طارق يحيى: حصلت على 58% والقدر أنقذني
أحمد بلال: حققت «ريمونتادا تاريخية»
هيثم فاروق: توجهت إلى ألمانيا يوم امتحان الفيزياء
يوسف حمدي: الأحياء كانت «عُقدتي»
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الوضع في مصر
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اصابات
94,483
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تعافي
42,455
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وفيات
4,865
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