شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات نجوم الكرة مع الثانوية العامة.. يوسف حمدي: الأحياء كانت «عُقدتي»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع اقتراب ظهور نتيجة الثانوية العامة للموسم الدراسي 2019-2020، تواصلت «المصري اليوم» مع عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين، من أجل الكشف عن مفارقاتهم مع نتيجة الثانوية والمجموع الذي حصلوا عليه.

وقال يوسف حمدي نجم الزمالك والاتحاد السكندري السابق، أن تحصل على مجموع 53% شعبة علمي في الثانوية العامة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» :«كنت أحب الفيزياء والرياضيات واللغة الانجليزية ولا أفضل باقي المواد».

وتابع:«الأحياء كانت تمثل عقدة لي وكانت أصعب اختبار مريت به خلال المرحلة الثانوية».

وواصل حمدي تصريحاته:«كنت متفوق دراسياً حتى المرحلة الاعدادية وبعدها انشغلت بالانضمام لصفوف الاتحاد السكندري والسفر كثيراً من كفر الشيخ إلى الاسكندرية».

وأكمل:«أنا من أسرة تضم إخوة متفوقين دراسياً، لذا كان مجموع الثانوية مُفجعاً لهم، فجميع أشقائي حصلوا على درجات مميزة».

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وأنهى تصريحاته مؤكداً أنه قام بصلح أسرته من خلال التألق في الملاعب والظهور بشكل مميز مع الساحرة المستديرة.