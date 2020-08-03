شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير مغربي: أشرف بن شرقي يقاضي إعلامي مصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير صحفية مغربية إلى أن أشرف بن شرقي، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، قد قرر مقاضاة اعلامي مصري شهير، بسبب تداوله أخبار كاذبة خاصة به.

وقال موقع «البطولة» المغربي إن «بن شرقي» في طريقه لمقاضاة اعلامي مصري، بعد نشره خبراً كاذباً عن اللاعب، واتهامه بأن النجم المغربي كان في جلسة سُكر في ملهى ليلي بدبي، وذلك دون ذكر اسم الإعلامي.

ويعود الثنائي المغربي بن شرقي وأوناجم للقاهرة خلال الساعات المقبلة من أجل الانتظام في تدريبات الزمالك استعداداً للمشاركة في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وانضم بن شرقي لصفوف الزمالك في الصيف الماضي، وأبلى بلاءً حسناً بالقميص الأبيض.