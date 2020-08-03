شكرا لقرائتكم خبر عن علي لطفي ينتظم في تدريبات الأهلي.. ومران بدني قوي لـ«جمعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتظم على لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تقام في سبتمبر المقبل.

وغاب على لطفي عن مران الفريق أمس، بسبب حالة وفاة بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني، فيما شارك اليوم في المران الجماعي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، خاض لطفي تدريبات قوية، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، بمشاركة محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير.

وخاض الفريق تدريبات بدنية قوية، مساء اليوم، حيث خصص الجهاز الفني فقرة في المران للتدريب بالكرات الطبية، لتحقيق أقصى استفادة على المستوى البدني.

وشارك صالح جمعة في جزء من مران الفريق الجماعي، ثم خاض مرانًا منفردًا اشتمل على الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية.

ويواصل الفريق تحضيراته لمواجهة إنبي في الدوري المقرر لها يوم 9 أغسطس الجاري، ومواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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