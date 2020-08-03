شكرا لقرائتكم ردا على فاروق جعفر.. "ملك وكتابة" يستعرض حالات الظلم التحكيم الإفريقي للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعرض برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلي الحالات التحكيمية التي ارتكبها الحكام الأفراقة ضد الأهلي خلال مشاركته في البطولات القارية، ردا على تصريحات فاروق جهفر نجم الزمالك السابق، بأن الفرق المصرية ومنها الأهلي استفاد من مجاملة الحكام.

واستعرض عدلي القيعي وابراهيم المنيسي مقدمي البرنامج الحالات التي تعرض لها الفريق الأحمر للظلم وتسببت في حرمانه من الألقاب، بداء من نهائي 1983 ضد كوتوكو الغاني وفي مباراة السوبر عام 1994 ضد الزمالك بجوهانسبرج، بعد تغاضيه عن ضرب ايمانويل ايمونيكي للاعب الأهلي وطرد محمد وسف رغم أنه احتسب ركلة حرة للأخير.

قال القيعي أن التحكيم الإفريقي حرمان الأهلي من وجود محمد بركات في إياب نهائي 2007 لظروف الإيقاف في قرار ظالم من الحكم وقتها، قبل أن يتغاضى عن احتساب ركلتي جزاء لمحمد أبو تريكة وأحمد شديد قناوي في إياب نهائي 2007.

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تابع المنيسي أن الأهلي تعرض للظلم في نصف نهائي نسخة 2009 بسبب احتساب حكم مايكل اينرامو الشهير من لمسة يد واضحة، بخلاف تغاضي بكاري جاساما عن احتساب ركلة جزاء للأهلي في نسخة 2017 ضد الوداد المغربي لصالح وليد أزارو، بخلاف لعبة كتسلل دون وجود حالة تسلل في هذه اللعبة.

أضاف المنيسي أن الزمالك استفاد من غياب الأهلي عن المشاركة في إفريقيا وحقق خلالها 7 نقاط منها نقطة للسوبر الافريقي و6 نقاط لغياب الأهلي.